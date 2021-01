Zinho Gano is de nieuwe spits van KV Kortrijk

De 27-jarige kopbalsterke aanvaller wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van KRC Genk. Gano speelde in het verleden al voor twee andere West-Vlaamse clubs: Club Brugge en KV Oostende. Vorig seizoen kwam hij terecht bij KRC Genk, maar veel speelminuten kreeg hij niet. Een uitleenbeurt aan Antwerp was ook geen succes. Daardoor kwam hij terecht bij de beloften van KRC Genk. Bij de Kerels probeert hij opnieuw aan speelminuten te geraken op het hoogste niveau.

De linksvoetige centrumspits speelde al 119 matchen in de Belgische eerste klasse. Daarin scoorde hij 27 doelpunten en gaf hij 8 assists. Na de terugkeer van Teddy Chevalier blijft KV Kortrijk dus zijn aanvalslinie versterken. Zinho Gano moet voorin voor extra concurrentie zorgen na het vertrek van Ilombe Mboyo. Er is geen aankoopoptie opgenomen in het contract.