Zo verliep de openingsspeeldag in de Jupiler Pro League

Oud-Heverlee Leuven - Zulte Waregem: 1-1

Oud-Heverlee Leuven en Zulte Waregem hebben zaterdagavond in het King Power at Den Dreefstadion 1-1 gelijkgespeeld. Essevee speelde meer dan een halfuur met een man minder na de uitsluiting van Joost van Aken, na twee keer geel.

Het was voormalig Rode Duivel Jelle Vossen die de bezoekers na 24 minuten met een rake kopbal op voorsprong bracht, nadat hij enkele minuten voordien al een huizenhoge kans op de 0-1 had laten liggen. Nog voor de rust was alles echter weer te herdoen aan Den Dreef, dankzij topschutter Thomas Henry die een zelf uitgelokte strafschop feilloos omzette. Daarbij was het opvallend dat de VAR niet tussenbeide kwam, want van een strafschopovertreding kon onmogelijk sprake zijn.

KV Kortrijk - Seraing: 2-0

KV Kortrijk heeft zaterdagavond met 2-0 (rust: 1-0) gewonnen van promovendus Seraing, dat voor het eerst sinds de jaren negentig nog eens een wedstrijd op het hoogste niveau van het Belgische voetbal mocht spelen.

Op het halfuur opende Teddy Chevalier de score in het Guldensporenstadion, twee minuten voor het einde van de reguliere speeltijd maakte Faïz Selemani er van op de stip 2-0 van.

KV Oostende - Sporting Charleroi: 0-3

Sporting Charleroi heeft zaterdagavond stevig uitgehaald. Op het veld van KV Oostende, dat in het tussenseizoen een reeks sterkhouders zag vertrekken, haalden ze het met 0-3 (rust: 0-1).

Chris Bedia opende na 7 minuten de score voor de bezoekers, na mistasten in de verdediging van de Kustploeg. Oostende bleek niet aangeslagen door de vroege achterstand en ging naarstig op zoek naar de gelijkmaker, maar stootte meermaals op de bezoekende doelman Hervé Koffi.

Het gebrek aan trefzekerheid zou KVO na de pauze bijzonder zuur opbreken. Een dodelijk efficiënt Charleroi maakte er al snel via Anass Zaroury (50.) 0-2 van en toen was de wedstrijd zowat gespeeld. In het slot maakte Joris Kayembe er met een schuiver in de benedenhoek nog 0-3 van, een treffer van Fall was enkele minuten eerder afgekeurd wegens buitenspel.

Beerschot - Cercle Brugge: wedstrijd stilgelegd

Het duel tussen Cercle Brugge en Beerschot werd vanwege de hevige regenval boven Het Kiel in Antwerpen na 55 minuten stopgezet door scheidsrechter Alexandre Boucaut. Op dat moment stond het 0-1 voor de bezoekers, na een doelpunt van Olivier Deman met de rust in zicht. De wedstrijd wordt dinsdagavond (20u) hervat.