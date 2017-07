Zoon van Marc Wilmots test bij Roeselare

KSV Roeselare verloor gisteren een oefenmatch met 2-0 van Sporting Lokeren. Bij de West-Vlamingen stond een bijzondere naam op het wedstrijdblad. Reno Wilmots, de 'zoon van', probeert via een testperiode een contract te versieren bij Roeselare.

Wilmots liet zich in het slot van de match enkele keren goed opmerken en zette met een loepzuivere assist Mathieu Cornet zelfs op weg naar de aansluitingstreffer. Helaas voor Wilmots én voor de match verkwanselde de Franse spits de wenkende kans. Of de acties van de 19-jarige middenvelder voldoende waren om een langere testperiode of zelfs een contract te versieren, moet nog blijken.

Wilmots speelde in december 2015 al in de Jupiler Pro League voor Sint-Truiden. Hij mocht toen enkele keren invallen. Vorig jaar maakte Wilmots zijn debuut bij de nationale selectie van de U19. Hij trok naar Standard, maar daar liep het dus kennelijk minder goed.