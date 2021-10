Zulte Waregem bezweert crisis met zege tegen Antwerp, Oostende verslaat Cercle Brugge

Zulte Waregem en Oostende hebben zaterdag op de elfde speeldag van de Jupiler Pro League overwinningen geboekt. Beide ploegen wonnen met 2-1, van respectievelijk Antwerp en Cercle Brugge. Antwerp is zo zijn leiderspositie kwijt.

De partij aan de Gaverbeek begon met onrust in de tribunes. Ref Jonathan Lardot moest de wedstrijd na een kwartier even stilleggen nadat supporters van Zulte Waregem vuurpijlen en rookbommen op het veld gooiden als protest tegen coach Francky Dury. Beide teams konden snel hervatten en Antwerp profiteerde snel na het oponthoud. Benson (19.) sneed naar binnen en poeierde de bal knap in de kruising, 0-1.

Na rust maakte Zulte Waregem gelijk met een kopbaldoelpunt van Gano (58.) en de ommekeer werd helemaal een feit met de 2-1 van Kutesa (67.). De Zwitser vloerde Butez met een grondscherend schot. Antwerp had geen reactie meer in huis en weet na vijf competitiezeges op rij zo weer wat verliezen is.

KVO - Cercle

In Oostende-Cercle Brugge was het tot na de pauze wachten vooraleer de partij openbrak. Een bedrijvige Somers (66.) opende de score met een harde knal, maar Gueye zorgde een kwartier voor tijd voor de gelijkmaker met een rake kopbal. Oostende besliste de partij in de slotfase met een nieuw kopbaldoelpunt. Amade (90.), de kleinste man van KVO, kopte raak na een vrijschop van D'Arpino.