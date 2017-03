Zulte Waregem en Anderlecht openen morgen play-off 1

Zulte Waregem en RSC Anderlecht trappen vrijdagavond in het Regenboogstadion play-off 1 op gang. Paarswit sloot de reguliere competitie als leider af en begint dus in polepositie aan de tien speeldagen waarin tussen zes ploegen om de titel wordt gekampt.

De Brusselaars starten play-off 1 met 31 punten, een meer dan Club Brugge en vier meer dan Zulte Waregem. Bij winst tegen Essevee kan de ploeg van René Weiler een belangrijke concurrent dus al meteen op 7 punten achterstand zetten. Omgekeerd naderen de troepen van Francky Dury tot op 1 puntje van Anderlecht als ze de winst thuis kunnen houden. De inzet is dus meteen hoog.

In de competitie won Zulte Waregem in november na een spektakelstuk met 3-2 van Anderlecht. De West-Vlamingen zijn na de bekerwinst al zeker van deelname aan de poules van de Europa League volgend seizoen.

Zaterdag is het in de vooravond (18u) de beurt aan Charleroi en Oostende, de nummers zes en vijf uit de reguliere competitie. Beide teams starten play-off 1 met 25 punten, net als nummer 4 AA Gent. Bij het ambitieuze Oostende is het afwachten of de kater van de verloren bekerfinale al is doorgespoeld.

In de derde affiche van de eerste speeldag ontvangt AA Gent zondag om 18u Club Brugge. De Buffalo's plaatsten zich slechts op het nippertje voor play-off 1. Mits een goeie start kan de ploeg van Hein Vanhaezebrouck daar echter hoge ogen gooien, zeker nu er (na het verlies tegen Genk) niet meer Europees moet worden gespeeld.

Club Brugge gaf na het 2-2 gelijkspel tegen STVV op de slotspeeldag, tot grote frustratie van Michel Preud'homme, alsnog de leidersplaats uit handen. Blauw-zwart begint zijn jacht op een titelverlenging met 1 punt achterstand op Anderlecht.