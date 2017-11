Zulte Waregem Europees uitgeschakeld

Zulte Waregem heeft op de vijfde speeldag in groep K van de Europa League met 3-1 (rust: 2-0) verloren van het Zuid-Franse Nice en is daardoor op één speeldag voor het einde Europees uitgeschakeld.

Essevee mocht niet verliezen om de uitschakeling te vermijden en had zelfs een zege nodig om over Nice te gaan in de stand. Een bijzonder zware opdracht dus voor de jongens van Francky Dury, die in de eigen Jupiler Pro League met een 3 op 21 achter hun naam staan. Maar ook Nice beleeft een lastig seizoen en dus werd er stilletjes wel gehoopt op een stunt, al werd de heenwedstrijd eerder wel gewonnen door de Fransen met liefst 1-5.

Ook in de Allianz Riviera werd donderdag de wet van de sterkste gerespecteerd voor de ogen van 1.400 meegereisde fans en bij de rust stond de thuisploeg al op een comfortabele 2-0 voorsprong, na twee treffers van enfant terrible Mario Balotelli. Het eerste doelpunt kwam er reeds na vijf minuten van op de stip, na 31 minuten verdubbelde de Italiaan de score en zo begeleidde hij Essevee eigenhandig naar de exit. Na de pauze kon Brian Hamalainen pas in de slotfase milderen tot 2-1, de Deense flankverdediger deed dat wel met een schitterende vrije trap. Even later zorgde invaller Adrien Tameze echter al voor de 3-1 na een knappe individuele actie.

Met vier op vijftien blijft Zulte Waregem derde in de groep, voor Vitesse (2), dat een punt pakte tegen Lazio (1-1). Lazio is met dertien punten al zeker van groepswinst, Nice gaat met negen punten op de tweede plaats in de groep mee naar de zestiende finales. De slotspeeldag op 7 december is dus enkel nog goed voor de statistieken. Zulte Waregem ontvangt dan het Lazio van Jordan Lukaku, terwijl Nice op bezoek moet bij Vitesse.