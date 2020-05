Zulte Waregem geeft drie youngsters profcontract

De drie 19-jarigen zijn gevormd in de Essevee Academie en moeten in de voetsporen treden van andere jeugdspelers als Ewoud Pletinckx, Jannes van Hecke en Mathieu De Smet.

De drie beloften hebben volgens Zulte Waregem, waar ze gemiddeld al zo'n zeven jaar spelen, "verschillende kwaliteiten en beschikken alvast over de geschikte persoonlijkheid om te kunnen slagen". Vanaf volgend seizoen zullen ze het voetbal combineren met hogere studies. Zo werkt Naert een master LO af.

"We zijn fier deze jongens te kunnen belonen voor hun harde werk", klinkt het bij sportief coördinator Joric Vandendriessche. "Het zijn jongens van het eigen huis die de kans krijgen om zich volledig te ontwikkelen op het hoogste niveau. Daarnaast is het ook een belangrijk signaal voor onze toekomstige generaties, dat met het nodige geduld en vertrouwen in de Essevee Academie een profstatuut mogelijk is."

Essevee zegt te willen verjongen, vernieuwen en verbeteren. "Onze Essevee Academie zal hierbij een cruciale rol spelen", aldus CEO Eddy Cordier. "Het is dan ook fantastisch dat we drie talentvolle jongens alle kansen kunnen bieden binnen de club."