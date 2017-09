Zulte Waregem haalt AA Gent onderuit

Gent begon in de eigen Ghelamco Arena dramatisch aan de wedstrijd. Na amper drie minuten liepen centrale verdedigers Dussenne en Gigot elkaar voor de voeten. Ivan Saponjic nam het cadeau dankbaar in ontvangst en trapte de 0-1 voorbij een kansloze Kalinic. Kort voor het half uur kreeg Gentspits Yaremchuk een uitgelezen mogelijkheid om de 1-1 te maken maar de Waregemse goalie Leali redde diens schot.

Net voor de koffie verloren de bezoekers middenvelder De Sart nadat hij de schouder van Andrijasevic hard tegen de kin kreeg. Hij werd met de draagberrie afgevoerd en vervangen door Coopman. Al vroeg in de tweede helft bracht Hein Vanhaezebrouck drie verse krachten in het veld maar het verhoopte Gentse doelpunt bleef, ondanks een rist hoekschoppen en enkele kansen, uit. Door het verlies blijft Gent met 6 op 24 in de kelder van het klassement hangen. Zulte Waregem is voorlopig derde met 16 punten.