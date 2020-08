Zulte Waregem heeft plannetje klaar voor competitiestart tegen Racing Genk

Essevee ontvangt op de eerste speeldag Genk. Geen eenvoudige opdracht maar Zulte-Waregem legde in de voorbereiding wel Gent over de knie.

De voorbereiding op het nieuwe seizoen van Essevee is op zijn minst opvallend te noemen. Er was de positieve coronatest binnen de club, Govea was betrokken bij een verkeersongeval en doelman Bossut is out met een schedelbreuk.

De spelerskern van Zulte Waregem oogt alvast stevig met ervaren rotten als Vossen, Deschacht, De Bock en Opare maar ook jong geweld zoals het jeugdproduct Pletinckx. Eerste tegenstander dit seizoen: Racing Genk. Meteen een taaie brok voor Zulte Waregem.