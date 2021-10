Zulte Waregem houdt het vertrouwen in trainer Dury, zijn staf en de spelerskern

Het bestuur van SV Zulte Waregem is ervan overtuigd dat de club sportief beter kan. En ook dat dit kan gerealiseerd worden met Francky Dury, zijn huidige staf en spelers. Dat laat de club maandagavond weten in een mededeling.

Afgelopen weekend voerde CEO Eddy Cordier meerdere gesprekken, op zoek naar een manier om tot een kentering te komen. Met 9 op 30 en een recente 5-1-nederlaag bij promovendus Seraing, had Essevee zware kopzorgen. De club communiceert daar nu over: "De gesprekken van de voorbije week bevestigden dat iedereen de ernst van de situatie inziet, maar ook het geloof in het sportieve potentieel én het engagement van alle partijen om beter te doen. Na een grondige analyse bevestigde hoofdaandeelhouder Tony Beeuwsaert namens het bestuur het vertrouwen in Francky Dury ,zijn staf en de spelerskern. De club begrijpt de ontgoocheling en het ongenoegen, maar gelooft dat Essevee moet trouw blijven aan zijn visie van stabiliteit en vertrouwen. "

"Al meer bereikt met vertrouwen dan met een shock-effect"

"De voorbije dagen is uitvoerig en intens met spelers en staf van de A-kern overlegd. Het bestuur bevestigt dat het duidelijke signaal van de supporters wel degelijk is aangekomen. Zowel bij de spelers als bij de volledige sportieve staf is het geloof in zichzelf, het team en de omkadering groot en zien ze de reactie van de supporters als een duidelijke motivator om beter te doen. Ook het bestuur en het management zijn overtuigd dat er voldoende kwaliteit aanwezig is om het tij te keren. Door vertrouwen te geven, heeft deze club de voorbije jaren al veel meer bereikt dan door te spelen op een shock-effect."

"Bij de start van 2021 zorgde een herschikte Raad van Bestuur met hoofdaandeelhouder Tony Beeuwsaert, Philippe Detaellenaere en Franck Tijtgat voor stabiliteit in de structuur. “In uiterst moeilijke omstandigheden heeft de club heel wat positieve zaken gerealiseerd. En ook sportief mikken we op een positief verhaal, maar dat vraagt soms wat meer tijd," vertelt Tony Beeuwsaert