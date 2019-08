Zulte Waregem houdt punten thuis tegen Charleroi

Zulte Waregem heeft maandagavond in de laatste wedstrijd van speeldag vier in de hoogste voetbalklasse met 3-1 gewonnen tegen Charleroi.

Dankzij de overwinning wipt Essevee met 6 op 12 over Charleroi (5 punten) naar de tiende plaats. Zulte Waregem kwam na een half uur op voorsprong. Scheidsrechter Alexandre Boucaut legde na tussenkomst van de VAR de bal op de stip na een contact tussen Zultespits Larin en Karoloverdediger Diagne. Aanvoerder Davy De fauw zette de elfmeter om. Het bleek een schaars hoogtepunt in een verder kansarme eerste helft. Meteen na de pauze mochten de thuissupporters een tweede keer juichen. Na een mooi uitgespeelde actie trapte Saido Berahino de 2-0 voorbij Penneteau tegen de netten. De Burundese international, overgekomen van Stoke, scoorde eerder ook al op Genk.

In de 65e minuut lukten de Zebra's de aansluitingstreffer. Ryoto Morioka verschalkte Bossut met een rake knal, al ging de doelman van de West-Vlamingen niet vrijuit bij het schot. Charleroi ging in de slotfase op zoek naar de gelijkmaker maar kreeg in de toegevoegde tijd het deksel op de neus. Invaller Dimitri Oberlin legde in zijn eerste match voor Essevee na een dribbel de 3-1 eindstand vast.