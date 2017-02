Zulte Waregem kan nog eens winnen

Terwijl Zulte Waregem de bal goed rondspeelde, was STVV de gevaarlijkste ploeg. Bolingoli kwam oog in oog met Bossut, maar kon de bal niet voorbij de doelman werken. In de 32e minuut kregen de bezoekers wat ze verdienden. De Petter sneed naar de eerste plaats en kopte de hoekschop binnen, 0-1. Even later moest Lepoint het veld geblesseerd verlaten, hij werd vervangen door Geye. Zulte Waregem was heel dicht bij de gelijkmaker met een kopbal van Geye, maar die spatte uiteen op het doelkader. De thuisploeg kwam duidelijk scherper uit de kleedkamer. Kaya legt met zijn negende assist de bal op het hoofd van de inkomende Lerager en die kopt de 1-1 tegen de netten. In de 60e minuut slaat De Petter met zijn hand tegen de bal in het strafschopgebied, scheidsrechter Bart Vertenten wees niet naar de stip, al had dat wel gemoeten. De West-Vlamingen spelen een betere tweede helft en de kansen stapelden zich op. In de 72e minuut was het Geye die de thuisploeg op voorsprong bracht, 2-1. Kaya speelde Cordaro aan in de zestien en hij zette Geye alleen voor de doelman van Sint-Truiden. Vijf minuten later scoorde Leye zijn 101e doelpunt in de Belgische eerste klasse en zette de 3-1 op het scorebord. Ook Kaya pikte zijn doelpunt mee.Hij schudde twee verdedigers van zich af en plaatste de bal in de bovenhoek, 4-1.