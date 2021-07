Zulte Waregem klaar voor competitiestart

Een week voor de start van de competitie organiseerde Zulte Waregem een galawedstrijd tegen FC Utrecht. De bezoekers speelden de afgelopen weken al zes keer tegen een Belgische club. Ze verloren nog geen enkele wedstrijd in de voorbereiding en trokken dus met vertrouwen naar de Elindus Arena.

Bedrijvige Dompé

Voor de ogen van ongeveer tweeduizend supporters en onder een stralende zon trapte Essevee de galawedstrijd op gang. Het begin was afwachtend bij beide ploegen, wat ook te verwachten is van een oefenwedstrijd. Na vijftien minuten voetballen zorgde Jean-Luc Dompé voor de eerste opwinding. Hij liep zijn linkerflank af, sneed naar binnen en plaatste de bal een metertje naast het doel van Paes.

Scoren lukt niet

De Franse flankaanvaller van Zulte Waregem bleef de gevaarlijkste man op het veld, maar zijn vizier staat nog niet op scherp. Een kwartier na zijn eerste kans schoot hij een onmisbare doelkans meters over het doel. Utrecht probeerde af en toe ook eens te dreigen, maar Bossut in gevaar brengen lukte niet. De Nederlanders waren twee keer gevaarlijk en claimden ook een strafschop. Scheidsrechter Boterberg had daar geen oren naar. Vlak voor de rust probeerde Essevee nog op voorsprong te komen via Lasse Vigen, maar de Deen trapte van dichtbij over.

Goed voetbal

Na de pauze nam Essevee opnieuw het meeste initiatief. Coach Dury kan tevreden zijn over het voetbal dat zijn ploeg bracht. Hubert probeerde met een kopbal de Elindus Arena voor het eerst te laten ontploffen, maar de Utrechtste doelman Martin Paes stond andermaal pal.

Spannende slotfase

In de slotfase was FC Utrecht de betere ploeg. De Nederlanders gingen in de slotfase nog uitdrukkelijk op zoek naar de overwinning. Maar de ingevallen doelman Louis Bostyn was alert en kon zijn netten schoon houden na een knappe poging van Sylla. De aanwezige supporters kregen geen doelpunten meer te zien aan de Gaverbeek, maar kunnen wel met een goed gevoel het nieuwe seizoen in gaan. Afspraak volgende week zaterdag op het veld van OH Leuven voor de eerste competitiewedstrijd.