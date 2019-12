Zulte Waregem klopt Charleroi en bekert verder

Zulte Waregem, dat twee seizoenen geleden nog de beker won, miste achterin de geblesseerde Deschacht. Voorin rekende het op Larin, Berahino en Bruno.

Beide teams waren niet van plan om zich zonder slag of stoot gewonnen te geven. Dat leverde in de eerste helft vooral veel strijd op, maar weinig goed voetbal. In een vrij potige eerste helft zag Charleroi aanvaller Fall uitvallen nadat die in zo'n stevig duel ongelukkig neerkwam. Charleroi had meer balbezit, maar echt vlotte combinaties of doelkansen vielen er niet te noteren.

Wel goals in de tweede helft

De tweede helft was nog maar net op gang gefloten, toen de 1-0 plots uit de lucht kwam vallen. Berahino werd via een een-tweetje vrijgespeeld en werkte erg beheerst af. 1-0 na 48 minuten. Ondanks de achterstand duurde het nog even voor Charleroi echt voluit voor de aanval koos, maar gaandeweg de tweede helft werd de druk toch steeds groter.

De thuisploeg zakte wat in en probeerde op de counter de wedstrijd te beslissen, maar echt grote kansen leverde ook dat niet op. Charleroi probeerde wel de bakens te verzetten, maar kon geen doelrijpe kansen bij elkaar voetballen. In de slotseconde van de toegevoegde tijd zorgde Larin voor zekerheid. Op de counter scoorde hij de 2-0. Winst voor Zulte Waregem dus, dat zich zo plaatst voor de halve finale van de beker van België.

Woensdag KV Kortrijk, donderdag Club Brugge

Woensdagavond trekt KV Kortrijk nog naar Union en donderdagavond wacht Club Brugge dé kraker op het veld van Anderlecht. Een West-Vlaams onderonsje in de halve finales van de Croky Cup behoort dus zeker nog tot de mogelijkheden. Woensdagavond is er ook nog die andere topper, tussen Standard en Antwerp.