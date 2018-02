Koné (13) zette Eupen iets voor het kwartier op 0-1, en toen de ploeg uit de Oostkantons na een eigen doelpunt van Bjørdal (40.) uitliep tot 0-2, leek de match gespeeld. Toch niet, want via tweemaal Harbaoui (41. en 44.) kwam Zulte Waregem nog voor halfweg op gelijke hoogte. In de tweede helft ging Essevee over de bezoekers. Hamalainen (64.) scoorde iets over het uur de winnende treffer.