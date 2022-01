Zulte-Waregem - KV Oostende uitgesteld door coronabesmettingen bij Essevee

KV Oostende en Zulte Waregem maken het nieuws bekend op sociale media. Er was deze week al heel wat te doen rond een mogelijk uitstel van de competitie in de Jupiler Pro League. Ondanks 12 coronabesmettingen en afwezige spelers die in de Afrika Cup aantreden, gaat KV Kortrijk - AA Gent vrijdag wel door.

Geen fel bevochten duels aanstaande zaterdag want Zulte Waregem - KVO is uitgesteld wegens coronagevallen bij de thuisploeg. Er wordt asap een nieuwe datum bepaald. #zwakvo pic.twitter.com/qgSrTSHoXq — KV Oostende (@kvoostende) January 13, 2022