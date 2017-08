Zulte Waregem loot aantrekkelijke groep in Europa League

Zulte Waregem speelt in de groepsfase van de Europa League voetbal in poule K tegen het Italiaanse Lazio Rome van Rode Duivel Jordan Lukaku, het Franse Nice en het Nederlandse Vitesse.

"Ik denk dat het best een mooie loting is, Nice heeft een sterk team, Lazio Roma is een topploeg: mooie tegenstander, mooie verplaatsing en Vitesse uit Nederland is leuk voor de supporters", aldus Davy De fauw.

Lukaku & Balotelli

Lazio Rome eindigde vorig seizoen op de vijfde plaats in de Serie A en telt naast Jordan Lukaku nog enkele spelers die eerder in de Jupiler Pro League actief waren, zoals Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk) en Adam Marusic (ex-KV Oostende en ex-KV Kortrijk).

In het Regenboogstadion zullen dit seizoen met enfant terrible Mario Balotelli en Wesley Sneijder enkele ronkende namen het veld betreden. Zij verdedigen de kleuren van Nice, het nummer drie uit de Ligue 1. Nice kwam in de groepsfase van de Europa League terecht nadat het in de play-offronde van de Champions League kansloos werd uitgeschakeld door het Napoli van Dries Mertens.

Met Vitesse neemt Zulte Waregem het tot slot op tegen de Nederlandse bekerwinnaar. Met Arnold Kruiswijk en Alexander Büttner beschikt Vitesse over twee spelers die eerder nog voor Anderlecht aantraden.

"Ogen op ons gericht"

Essevee is door de eerdere uitschakeling van Club Brugge (in de play-offronde tegen AEK Athene), AA Gent (in de derde voorronde tegen Altach) en KV Oostende (in de derde voorronde tegen Olympique Marseille) het enige Belgische team dat in de groepsfase van het tweede Europese bekertoernooi mag aantreden.

"We moeten genieten in Europa, we gaan zorgen dat we klaar zijn. Als enige Belgische ploeg in de Europa League zullen de ogen op ons gericht zijn", aldus coach Francky Dury.