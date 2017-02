Zulte Waregem naar Bekerfinale

Na de heenwedstrijd twee weken geleden in Waregem won Essevee ook de terugwedstrijd van de halve finales tegen Eupen. In Eupen werd het 0-2, na doelpunten na de pauze van Brian Hamalainen (78.) en invaller Luca Marrone (89.).

Voor Zulte Waregem is het de derde keer dat ze zich voor de Bekerfinale kunnen plaatsen, in 2006 pakte Essevee de trofee. In de finale nemen ze het op 18 maart in het Brusselse Koning Boudewijnstadion op tegen KV Oostende. De Kustboys verzekerden zich dinsdag van een eerste finale door met 0-1 te gaan winnen op het veld van Racing Genk. De opvolger van Standard op de erelijst krijgt een ticket voor de groepsfase van de Europa League.

Schwung

Eupen scoort vaak in eigen huis en had tegen Zulte Waregem na de 1-0 nederlaag een doelpunt nodig om minstens verlengingen af te dwingen, maar dat zat er in een matige eerste helft aan de Kehrweg niet in. De beste kans was voor Mamadou Sylla, die voorin zijn aanvalsmaatje Henry Onyekuru miste. De negentienjarige Nigeriaan verdween de voorbije week in een poging om een transfer naar Celtic af te dwingen. Op clubniveau kwam er echter geen akkoord en dus zou de nummer drie in de topschuttersstand van de Jupiler Pro League intussen teruggekeerd zijn naar de Oostkantons, maar in de selectie voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem zat hij logischerwijs nog niet.

Na de pauze kwam er wat meer 'schwung' in de wedstrijd, de thuisploeg bedreigde Sammy Bossut met een vrije trap van aanvoerder Luis Garcia, maar het doelpunt viel aan de overkant. Na een assist van invaller van Sander Coopman, in de heenwedstrijd goed voor het enige doelpunt, trof Brian Hamalainen raak en zo gaf de Deen de doodsteek aan Eupen. In de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd zette invaller Marrone de 0-2 eindstand op het bord.