Zulte Waregem nekt Vitesse

Zulte Waregem heeft zijn eerste driepunter in de Europa League binnen. Het versloeg, in een beladen wedstrijd met twee rode kaarten, het Nederlandse Vitesse Arnhem, in de eigen Gelredome, met 0-2. Essevee staat nu derde in zijn poule, met vier punten.

Snel 0-1

De wedstrijd kon niet beter beginnen voor Essevee. Na drie minuten stond het al 0-1. Baudry mocht aan de tweede paal vrij inkoppen. Via een Vitesse-verdediger ging de bal in doel. Een droomstart dus, en het had zelfs al gauw 0-2 kunnen staan, maar een afstandsschot van Kaya stierf op de paal.

Rood Madu

Maar even later zag het er een stuk minder fraai uit voor de bezoekers. Madu moest, na een lichte tweede gele kaart, het veld verlaten. Zulte Waregem zo nog 75 minuten met tien tegen elf. Vitesse Arnhem zag nu zijn kans schoon en nam het heft in handen. Maar doelman Bostyn en het doelhout hielden Zulte Waregem alvast tot aan de rust recht.

Kaya tegen zijn ex-ploeg

Na de pauze bleef de thuisploeg nadrukkelijk jagen op de gelijkmaker. Maar de bal wilde niet tegen de netten, en als dat dan toch gebeurde, was het uit buitenspelpositie. Vitesse kwam even later ook met tien man te staan, na een overtreding van Büttner (ex-Anderlecht). Evenwicht dus weer in het aantal spelers. Toch drukte de thuisploeg nog door maar dan stootte Arnhem op een vlijmscherpe tegenstoot. Onur Kaya stelde met een afstandsschot tegen de club waar hij vele jaren speelde, de zege van Zulte Waregem veilig: 0-2.

Eerste Europese zege dit seizoen

Nog even trok Arnhem met de moed der wanhoop naar voren. De 1-2 werd opnieuw afgekeurd, deze keer na een duwfout die er eigenlijk niet echt een was. Het was meteen de doodsteek voor Vitesse, dat niet meer kon doen dan de wedstrijd uitmaken. Eerste zege dus voor Zulte Waregem in deze Europa League. De eerste overwinning ook voor een Belgisch team in Europa, in de hele campagne. Eind november trekt Essevee naar Nice, voor een rechtreeks duel om de tweede plaats. Nice telt twee punten meer dan Zulte Waregem.