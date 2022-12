Zulte Waregem ontsnapt op bezoek bij Deinze

Zulte Waregem heeft zich woensdagavond geplaatst voor de kwartfinales van de Beker van België maar had weinig overschot op het veld van Deinze.

Essevee won dankzij twee late goals tegen de enige overgebleven club uit 1B in het toernooi. De Kosovaar Liridon Balaj trapte Deinze net na de pauze op voorsprong. Even later raakte Jellert Van Landschoot de paal.

Zulte Waregem zette daar weinig tegenover maar trok de scheve situatie in de slotfase toch recht. Nadat Ramirez eerst nog een penalty miste, kroonde de Senegalees Alioune Ndour zich met twee doelpunten, in minuut 87 en 89, tot matchwinnaar bij de bezoekers.

Deinze had in de zestiende finales begin november thuis Eupen uitgeschakeld (3-0). Maar voor de nummer acht uit de Challenger Pro League eindigt het bekerverhaal in de achtste finales.

Zulte Waregem hervat de competitie volgende week dinsdag (27 december) met een verplaatsing naar STVV. Essevee parkeert na de heenronde op de zestiende plaats (13 punten) in de gevarenzone.