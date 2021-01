Zulte Waregem pakt drie punten in West-Vlaams duel

Zulte Waregem heeft zondag op de 23e speeldag in de Jupiler Pro League met 2-1 gewonnen van KV Oostende. Doelpunten kwamen er van Bruno en Vossen voor Essevee, nadat (opnieuw) Sakala Oostende op voorsprong had gebracht.

Essevee was na de recente nul op negen op zoek naar punten om zijn stek in de middenmoot veilig te stellen en de eerste grote kans was dan ook voor de thuisploeg, maar de kopbal van Ibrahima Seck op voorzet van Gianni Bruno miste precisie.

Twaalf voor Sakala

KV Oostende is echter niet voor niets de revelatie van dit seizoen en bij de eerste echte kans voor de bezoekers was het meteen raak in het Regenboogstadion: Fashion Sakala omspeelde doelman Louis Bostyn om vervolgens in het lege doel zijn twaalfde competitietreffer van het seizoen binnen te schuiven. De thuisploeg bleef echter knokken op de Waregemse akker en met de rust in zicht was het Bruno die de bordjes in evenwicht hing: 1-1 en daar konden beide ploegen wel mee leven na een evenwichtige eerste helft.

Vossen zorgt voor bevrijding

Ook na de pauze waren de teams aan elkaar gewaagd, maar het was toch Essevee dat de drie punten kon thuishouden. Randje buitenspel werd Jelle Vossen door Bruno op weg gestuurd richting doel, de voormalige Rode Duivel werkte oog in oog met Hubert koelbloedig af: 2-1.

Een deugddoende thuiszege voor Zulte Waregem, na drie nederlagen op rij. Met 33 punten komen ze op een met KV Mechelen gedeelde tiende plaats te staan. Oostende telt drie punten meer en staat daarmee op de achtste plaats.