Zulte Waregem schiet met scherp tegen Roeselare

Voor zowel Zulte Waregem als KSV Roeselare was de oefenpot een ideale gelegenheid om de sterkte van de spelerskern in te schatten.

Zulte Waregem staat voor een bijzonder seizoen waarin het uitkomt in de poulefase van de Europa League én opnieuw play-off 1 wil spelen in de competitie. De trainer van Zulte Waregem, Francky Dury, was nadien tevreden dat zijnnieuwe spitsen Peter Olayinka, Ivan Saponjic en Leya Iseka, alle drie de weg naar de netten vonden.



Arnauld Mercier, de T1 van Roeselare, zag zijn ploeg al voor de tweede keer in deze voorbereiding verliezen met 7-1 cijfers. Ook tegen AA Gent ging Roeselare immers zwaar onderuit. Hij verwacht een lastige competitie in eerste klasse B en hoopt nog op versterking achterin.