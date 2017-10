Zulte Waregem speelt gelijk tegen Vitesse

Het werd 1-1. Een weinig inspirerend Essevee mocht na een zoutloze tweede helft nog blij zijn met het eerste puntje in deze Europa League. Met vijf nieuwe namen in het elftal startte de Belgische bekerwinnaar afwachtend tegen zijn Nederlandse tegenhanger. Vitesse versierde na vijf minuten de eerste kans via Castaignos, maar de vervanger van topschutter Matavz kon niet afwerken. Zulte Waregem reageerde met een kopbal van Walsh, naast. Essevee trok de partij gaandeweg meer naar zich toe en na 23 minuten was het raak. Vitesse-kapitein Kashia knikte met het achterhoofd een hoekschop van Kaya pijnlijk in eigen doel: 1-0. Het Waregemse gejuich was nog maar net gaan liggen toen Vitesse alweer op gelijke hoogte kwam. Bruns (27.) kon van aan de rand van de zestien makkelijk binnenschuiven. Zulte Waregem ontsnapte even later zelfs aan een achterstand toen de aalvlugge Linssen over trapte.

In de tweede helft scoorde geen van beide partijen meer, het bleef 1-1. In de andere wedstrijd in groep K won Lazio met 1-3 bij Nice. Caicedo (5.) en ex-Racing Genk-middenvelder Milinkovic-Savic (65. en 89.) wisten de openingstreffer van Balotelli (4.) uit. Bij Lazio zat een geblesseerde Jordan Lukaku niet in de selectie. Lazio neemt zo alleen de leiding in de groep met het maximum van 9 punten, Nice volg

t met zes eenheden, Vitesse en Zulte Waregem tellen elk één puntje.