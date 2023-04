Zulte Waregem stap dichter bij degradatie

Antwerp verstevigt zijn derde plaats in de rangschikking van het klassement in de Belgische eerste klasse met 63 punten, in het zog van koploper Racing Genk (68) en eerste achtervolger Union Sint-Gillis (65). Essevee kampeert nu nog nadrukkelijker in de gevarenzone, op de zeventiende en voorlaatste plaats, met 24 punten. Er volgen maar drie speeldagen meer. Zulte Waregem moet drie punten zien goed te maken op Eupen, dat nog speelt dit weekend.

Alderweireld kopte in de 16e minuut reeds tegen de touwen, maar de VAR stak een stokje voor de openingstreffer. De ervaren rot kreeg in het slot van de partij echter effectief loon naar werken met twee treffers. Een vrije trap van Calvin Stengs bereikte in de 86e minuut het hoofd van de centrale verdediger en hij gaf de Great Old op die manier een vrijgeleide naar de zege. Drie minuten later, in de 89e minuut, nam de kapitein ook nog zijn verantwoordelijkheid toen het stamnummer 1 een penalty kreeg toegekend. Hij faalde niet en trok de overwinning zo definitief over de streep.