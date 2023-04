Zulte Waregem toont rustig vertrouwen: "Zondag moeten we winnen"

Zondag is de match van de waarheid voor Zulte Waregem én Cercle Brugge in de Jupiler Pro League. Vooral voor Essevee is de komende match belangrijk: winnen moet, anders wacht de degradatie.

In alle rust en vertrouwen leeft Essevee naar de match tegen Cercle toe. Dat vertrouwen was er al na Charleroi en is nu nog hoger.

"Positieve gevoel uit Eupen meenemen"

In de week van de waarheid is het met goesting gaan trainen. Er is geen hoogmoed, maar ook geen stress. "Het enige dat telt zijn de spelers die er zelf in moeten geloven. Je kan het proberen over te brengen, maar zij moeten het oppikken en uitstralen in de wedstrijd. Ik denk dat we dat momenteel wel doen. We nemen natuurlijk ook het positieve gevoel uit Eupen mee", zegt trainer van Zulte Waregem Frederik D'Hollander.

De 1-5 overwinning tegen Eupen was een volgende stap in de opwaartse curve die Frederik D'Hollander op korte tijd bracht. Ook tegen Standard en Charleroi zat er al meer in, maar nu trakteert Essevee zichzelf op een laatste kans om het thuis af te maken. "Cercle is natuurlijk Eupen niet. Zij spelen op een andere manier met heel veel intensiteit. Het is ook een sterk team. Ze staan op de negende of misschien zelfs achtste plaats, wat ook hun ambitie is. Daar gaan wij proberen een stokje voor te steken", vertelt trainer D'Hollander.

12.000 tickets uitverkocht

Het Regenboogstadion zal zondag voor het eerst helemaal vollopen. Vanaf twee uur is er al een fandorp. Ook de 12.000 tickets zijn in geen tijd uitverkocht. "Het is ongelofelijk dat die vibe er gekomen is op vier à vijf weken. Want vier à vijf weken geleden was de sfeer een pak minder. En nu neemt iedereen dat positieve gevoel vast. Het is mooi dat de supporters dat ook omarmen", besluit D'Hollander.