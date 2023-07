Zulte Waregem trekt Bosnische middenvelder Igor Savic aan

De 22-jarige Savic komt transfervrij over van Torpedo Moskou en moet Essevee, dat afgelopen seizoen degradeerde naar de Challenger Pro League, een extra troefkaart bieden in de strijd om promotie.

"Igor is een erg interessante speler waar we al even naar op zoek waren", benadrukte sportief manager Tom Caluwé. "Zijn mentaliteit, duelkracht en drive moeten een versterkende factor vormen voor ons middenveld. We kijken ernaar uit om Igor zo snel mogelijk in ons team te passen zodat hij ons kan helpen om onze doelstelling van dit seizoen te bereiken."

"Ik ben enorm tevreden dat ik mijn krabbel mag plaatsen voor deze mooie Belgische club", vertelde Savic enthousiast. "Dit is een belangrijke stap in mijn jonge carrière en met mijn drive wil ik deze ploeg helpen de doelstellingen van dit seizoen te bereiken."