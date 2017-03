Zulte Waregem verknalt Westels feestje

Zulte- Waregem, dat al zeker was van zijn plaats in play off 1, ontving op de 29ste speeldag degradatiekandidaat Westerlo. De match was nog maar goed en wel begonnen of De Ceulaer trapte de bezoekers op voorsprong. 0-1 na 12 minuten. Als Westerlo de match won, dan waren ze gered. Vlak voor de rust maakte Cordaro de gelijkmaker. De twee ploegen gingen met een 1-1 gelijke stand de kleedkamer in.

De tweede helft was bijna een kopie van de eerste. Na 7 minuten scoorde Ganvoula de 1-2. Een stand die nog lang op het scorebord zou staan. Westerlo speelde alsof ze gered waren en versierde nog enkele grote kansen tegen 10 man van Zulte- Waregem. Cordaro kreeg in de 68ste minuut een discutabele rode kaart. Westerlo leek de wedstrijd te gaan winnen, maar dat was buiten Coopman gerekend. Hij scoorde in de 92ste minuut de 2-2 gelijkmaker.

Door de gelijke stand moet Westerlo volgende week nog vol aan de bak tegen Genk om in 1A te blijven.