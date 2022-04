Zulte Waregem verliest ook laatste thuismatch

Zulte Waregem heeft met 0-2 verloren tegen STVV. De bezoekers eindigden de wedstrijd zelf met een man minder, wat nauwelijks verschil maakte in het spelbeeld. Voor Zulte Waregem is het een seizoen om heel snel te vergeten.

STVV nam van bij het begin van de partij het heft in handen aan de Gaverbeek. De Truienaars drukten Zulte Waregem tegen het eigen doel en kregen na negen minuten een uitgelezen kans op de voorsprong na hands van Sissako in de zestien. Brüls ging achter de bal staan maar zag zijn strafschop gepareerd worden door Bossut. De Essevee-goalie stond sterk te keepen en hield even later ook Hayashi van een goal.

Op de eerste kans voor de thuisploeg was het tot net voor rust wachten, Vossen mikte naast. Na de pauze kwam de verdiende voorsprong voor de bezoekers er toch. Konaté krulde de bal na 52 minuten van buiten de zestien heerlijk in de winkelhaak, 0-1. STVV leek op weg naar een makkelijke zege, maar Wolke Janssens bracht zijn team op het uur in de problemen. Janssens mocht gaan douchen met een tweede gele kaart na een te hoog geheven been. De rode kaart veranderde aanvankelijk weinig aan het wedstrijdbeeld.

Brüls raakte met zijn schot nog de lat. In het slot kwam Gano toch nog dichtbij de gelijkmaker, maar hij miste tot twee maal toe het kader Het werd wel nog 0-2. De ingevallen Reitz plaatste de bal in blessuretijd knap in de kruising.