Zulte Waregem verliest thuis tegen Anderlecht

Zulte Waregem is Play-Off 1 gestart met een thuisnederlaag tegen Anderlecht. Het werd 1-2.

Bij Zulte Waregem nam doelman Kenny Steppe de plaats in van Sammy Bossut, die zich in de gewonnen bekerfinale blesseerde aan de buikspieren. Francky Dury verkoos Sander Coopman en Luca Marrone boven Alessandro Cordaro en Christophe Lepoint.

Alexandru Cipciu opende na dik een kwariter de score. Tielemans tikte slim door tot bij de Roemeen, die Steppe vloerde met een gekruist schot. Kapitein Leye krulde op het halfuur een plaatsbal net naast, na een defensieve blunder van Hamalainen knalde Hanni over de deklat. Anderlecht ging met het kleinste verschil de rust in.

Na de pauze ging Zulte Waregem nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Een dreigende Dalsgaard bracht de thuisploeg verdiend op gelijke hoogte. Anderlecht werkte een kopbal van de Deense vleugelverdediger niet goed weg, waardoor Zulte Waregem meteen weer een aanval kon opzetten. Opnieuw zocht Leye naar Dalsgaard, die aan de tweede paal de 1-1 voorbij Boeckx duwde. Lang kon Essevee niet genieten van de voorsprong. Tien minuten na de gelijkmaker verschalkte Tielemans Steppe met een lage schuiver: 1-2.

In een knotsgekke slotfase werd er niet meer gescoord. Teodorczyk trapte de beste Brusselse kans van dichtbij op Steppe. Aan de overkant besloot invaller Gueye op de bovenkant van de lat. Boeckx werd in de slotminuut nog wel geklopt, maar Gueye stond ruim buitenspel.

In de stand telt Anderlecht 34 punten, dat zijn er vier meer dan eerste achtervolger Club Brugge. Zulte Waregem is derde met 27 punten. Zaterdag ontvangt Charleroi KV Oostende op de eerste speeldag in play-off I. Uittredend landskampioen Club Brugge werkt zondag de "Slag om Vlaanderen" af op bezoek bij AA Gent.