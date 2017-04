Zulte Waregem verliest van Charleroi na zinderend slot

Zulte Waregem heeft na een zinderend slot verloren van Charleroi. De match leek lange tijd onbeslist te blijven, maar Charleroi kon in de slotminuten toch nog 2 keer scoren.

Vanavond stond de vierde speeldag van Play-off 1 op het programma. Zulte Waregem speelde op verplaatsing bij Charleroi. Geen verrassingen in de opstelling van Zulte Waregem dat speelde met hetzelfde elftal dat een punt pakte tegen Club Brugge.

Om 18 uur floot scheidsrechter Gheldhof de match op gang. Charleroi begon het gretigst aan de wedstrijd. Na enkele minuten schoot Marcq van Charleroi de bal voor doel, maar Harbaoui stond domweg buitenspel. Geen voorsprong voor Charleroi die het best aan de eerste helft begon. Na een flitsende start liep de wedstrijd na 15 minuten volledig vast. Hamalainen moest geblesseerd van het veld. Madu verving hem als linksachter. Na 30 minuten begon Charleroi slordiger te spelen en kon Zulte Waregem enkele kansjes creëren. Zonder succes. Na 34 minuten pakte Lerager een domme gele kaart. Met het einde van de eerste helft in zicht kwam er geen beterschap. De bal gaat over en weer, maar er worden geen serieuze kansen gecreëerd. Na een slappe eerste helft stond het nog altijd 0-0.

Late goals

Zulte Waregem kwam scherper uit de kleedkamers en wilde iets tonen na een zwakke eerste helft. Lerager tikte bijna de voorzet van Leye binnen. Hierna stokte de Waregemse organisatie weer. Met nog 20 minuten te spelen begon Charleroi weer druk te zetten. Dury bracht hierop twee frisse wisselspelers Marrone en Gueye in het spel. Toch kon Zulte Waregem geen druk zetten en was het Charleroi die opnieuw kansen begon te creëren. In de slotfase kreeg Zulte twee late doelpunten van Baby en Pollet om de oren. Zo won Charleroi uiteindelijk deze match en bleef Zulte Waregem alweer met lege handen achter.