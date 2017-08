Zulte Waregem vernedert Standard op eigen veld

Zulte Waregem heeft vrijdagavond in de openingswedstrijd van de vierde speeldag met 0-4 gewonnen op het veld van Standard. Essevee scoorde vier keer in de tweede helft.

In het klassement komt Zulte Waregem dankzij de zege naast leiders Club Brugge en Charleroi met 9 punten. Die twee ploegen spelen wel nog later dit weekend.

Beide teams, met zwarte rouwbanden na de aanslagen in Barcelona, legden in de eerste helft veel inzet op de mat maar qua uitgespeelde kansen bleef Sclessin wat op zijn honger zitten. De twee ploegen doken dan ook met een logische 0-0 tussenstand de kleedkamer in.

Na de rust startte Standard sterk met enkele kansjes, maar die werden gemist, wat de thuisploeg zuur zou opbreken. Zulte Waregem toonde zich immers een pak efficiënter. In de 65e minuut kopte De Pauw een voorzet van Olayinka binnen. Vijf minuten later krulde Kaya de 0-2 fraai tegen de netten. Olayinka maakte er na een deviatie op voorzet van Coopman 0-3 van. In minuut 84 legde Kaya vanop de stip met zijn tweede de 0-4 eindstand vast.