Zulte-Waregem verslaat AA Gent, KVK verliest

Essevee nam in het eigen Regenboogstadion een droomstart. Al na een minuut opende Saido Berahino de score. Na een voorzet van Opare profiteerde de Burundese aanvaller van mistasten in de Gentse verdediging. Amper zeven minuten later verdubbelde Jelle Vossen de voorsprong met een trap in de winkelhaak, opnieuw met Opare als aangever.

Twee rode kaarten

Na een halfuur moest Zulte Waregem met tien verder. Scheids Van Damme sloot de Tunesiër Bassem Srarfi uit na een reactie op Gentspeler Vadis Odjidja. Diezelfde Vadis moest op zijn beurt halfweg de tweede periode gaan douchen na een tweede gele kaart. Gent had toen al de aansluitingstreffer gemaakt langs zijn Oekraïense spits Roman Yaremchuk (53.), maar dichter kwamen de Buffalo's niet.

Zware blessure voor Bossut

Bij Zulte Waregem viel doelman Sammy Bossut in de tweede helft uit na een botsing met Gentenaar Botaka. Hij werd geraakt aan het hoofd. In een tweet heeft Zulte Waregem het over een "zware blessure".

KVK onderuit tegen Deinze

Alessio Staelens zette de bezoekers na veertien minuten op 0-1 na een assist van Bafodé Dansoko. De Oost-Vlamingen mochten met die voorsprong de rust in. Na de pauze veranderde er niets meer aan de score, waardoor de Kerels in hun voorlopig laatste oefenpot voor de hervatting van de Jupiler Pro League weinig vertrouwen opdeden.

Deinze lijkt dan weer klaar te zijn voor het nieuwe seizoen in de Proximus League. Vorige week boekten ze al een knappe 4-0 zege tegen Cercle Brugge.