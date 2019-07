Zulte Waregem verslaat Cercle Brugge in oefenduel met 2-3

In een oefenwedstrijd heeft Zulte Waregem woensdag in Lichtervelde met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Het haalde daarbij een 2-0 achterstand op.

Jérémy Taravel opende in de 5e minuut de score tegen zijn ex-club en zeven minuten later verdubbelde Dylan De Belder de voorsprong. Op slag van rust milderde de Griekse tester Nikolaos Kainourgios tot 2-1. Op het uur scoorde Ibrahima Seck de gelijkmaker. Twaalf minuten voor tijd trof Mathieu De Smet de deklat, maar liet de inlopende Kobe Broos de bal alsnog in eigen doel verdwijnen.