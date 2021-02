Zulte-Waregem verslaat Standard

Zulte Waregem heeft zondagnamiddag op de 27e speeldag in de Jupiler Pro League met 3-2 (rust: 1-1) gewonnen van Standard, dat door de nederlaag een gedeelde derde plaats laat liggen en een erg slechte zaak doet in de strijd om de plaatsen in Play-off I.

Na een spectaculair wedstrijdbegin was er na een kwartier al twee keer gescoord aan de Gaverbeek. Joao Klauss had de score na elf minuten geopend voor de bezoekers uit Luik, Jean-Luc Dompé zorgde vier minuten later van op de stip voor de gelijkmaker. Ook na de pauze gaven beide teams elkaar geen duimbreed toe. Samuel Bastien bracht de Rouches na 53 minuten weer op voorsprong, een binnentikker na een prima actie op rechts van Joao Klauss.

Nauwelijks enkele minuten later was net zoals in de eerste helft alles weer te herdoen: Dompé legde na een actie op links klaar voor Gianni Bruno, die de gelijkmaker voorbij Arnaud Bodart trapte. Essevee ging door op zijn elan en alweer Bruno zette met zijn tweede van de namiddag de aangeslagen bezoekers op een 3-2 achterstand. Standard kwam dat niet meer te boven en laat zo een schamele drie op vijftien noteren in de competitie.

Met veertig punten zijn ze intussen weggezakt naar de negende plaats in de stand, op drie punten van de vierde plaats van KV Oostende. Zulte Waregem telt intussen ook veertig punten en heeft Standard dus bijgebeend in de stand. Alles zit nog op een hoopje: het verschil tussen de nummer drie in de stand en nummer twaalf bedraagt slechts zes punten.

Zondagavond hoopt Racing Genk tegen Beerschot nog eens de drie punten thuis te houden. Antwerp kan zich op de Bosuil geen misstap veroorloven tegen STVV, als het zijn tweede plaats wil verstevigen. De speeldag wordt maandagavond afgesloten met het duel tussen leider Club Brugge en promovendus OHL.