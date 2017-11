Zulte Waregem vertrokken naar Nice

Bekerwinnaar Zulte Waregem is deze voormiddag vertrokken naar Nice. Daar speelt het morgenavond in de Europa League. Wil Essevee Europees overwinteren, dan mag het niet verliezen.

Zulte Waregem staat donderdagavond (19u) op de vijfde speeldag in groep K van de Europa League voor een loodzware opdracht tegen Nice, dat de groepsfase in september opende met een 1-5 zege in het Regenboogstadion. Na ook nog een nederlaag tegen Lazio (2-0) leek Essevee al snel een vogel voor de kat in deze groepsfase, maar de recente vier op zes tegen Vitesse (1-1 thuis en 0-2 in Nederland) deed de hoop aan de Gaverbeek toch weer oplaaien.

Met vier op twaalf en nog wedstrijden tegen Nice en de thuiswedstrijd tegen het reeds geplaatste Lazio (7 december) voor de boeg, behouden de troepen van coach Francky Dury echter niet meer dan een waterkans op kwalificatie voor de zestiende finales.

Draaischijf Onur Kaya geeft verstek

Onur Kaya moest last-minute verstek geven voor de Europese verplaatsing, om persoonlijke redenen. Coach Dury riep als vervanger belofte Yari De Roover op. Essevee wordt in Frankrijk door 1.400 supporters aangemoedigd.