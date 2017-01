Zulte Waregem wint knotsgekke derby

Kortrijk begon het best aan de wedstrijd en kreeg enkele kansen, maar het duurde niet lang vooraleer de buren uit Waregem in de match kwamen. In de 29e minuut kopt Pavlovic de bal zwak weg. Leye neemt de bal op zijn slof en knalde zo de 0-1 tegen de netten. Het waren de bezoekers die de wet dicteerden tot aan de rust. Ook in het begin van de tweede helft ging Zulte Waregem verder op zijn elan. Maar wanneer Saadi zijn schot niet goed werd weggewerkt, kon Chevalier de 1-1 simpel binnen tikken. Na de gelijkmaker kon Kortrijk niet doordrukken en moest het achteruit. Twintig minuten later stond KVK even met zijn tienen op het veld en Zulte Waregem profiteerde daar van. Het was De Fauw die de bezoekers opnieuw op voorsprong bracht, 1-2. Zulte Waregem leek toen op weg naar de zege, maar het duurde drie minuten vooraleer Kortrijk de score weer in evenwicht kon brengen. Het was Pavlovic die de gelijkmaker tegen de touwen knalde. Aan doelpunten geen tekort, zeker niet wanneer Goutas slordig met de bal omging en zo zijn doelman tot een penaltyfout dwong. Derijck hield het hoofd koel en trapte de elfmeter voorbij Kaminski, 2-3. Saadi leek Kortrijk voor een derde keer op gelijke hoogte te kunnen brengen, maar hij stond buitenspel. Al bij al een verdiende overwinning, maar het kostte Zulte Waregem meer moeite dan nodig was.

Zulte Waregem staat voorlopig tweede en Kortrijk blijft elfde in het klassement.