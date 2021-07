Zulte Waregem wint, Kortrijk speelt gelijk en Oostende verliest

Drie West-Vlaamse eersteklasseclubs kwamen vandaag in actie. Zulte Waregem versloeg Charleroi, KV Kortrijk speelde gelijk tegen Heerenveen en KV Oostende ging de boot in bij Amiens.

SV Zulte Waregem heeft in een oefenwedstrijd tegen Sporting Charleroi met 3-2 aan het langste eind getrokken. Voor de thuisploeg vonden Humphreys, Hubert en Berahino de weg naar doel. Bij de Carolo's kwamen Van Cleemput en Fall op het scorebord.

KV Kortrijk bleef in zijn laatste oefenwedstrijd tegen het Nederlandse SC Heerenveen steken op een 2-2 gelijkspel. Teddy Chevalier zette de Kerels al na vier minuten op voorsprong, maar twee goals snel na rust van Halilovic zorgden voor de ommekeer. Iets meer dan tien minuten voor affluiten kon Pape Guèye de gelijkmaker maken.

KV Oostende ging met 2-1 de boot in bij Amiens SC dat in de Franse Ligue 2 uitkomt. De Fransen kwamen via Gene en Lusamba op een 2-0 voorsprong. KVO kon pas in de blessuretijd iets terugdoen via Makhtar Gueye.