Zulte Waregem wint met forfaitscore tegen Seraing

Met Seraing en Zulte Waregem stonden twee ploegen tegenover elkaar die afgelopen seizoen nog uitkwamen in de hoogste voetbalklasse. Dat beide teams ervaring hadden in 1A was vrijdagavond in het Stade du Pairay lang niet duidelijk. Pas in de tweede helft begonnen de motoren te draaien. Ervaren man Jelle Vossen (48.) trapte Essevee op voorsprong vanop de stip. Het duurde even, maar in het slot veegde Zulte Seraing alsnog helemaal weg. Ruud Vormer (81.) verdubbelde de score, de ingevallen Zinho Gano (84., 89., 90.+3) zorgde met een late hattrick voor de forfaitscore.

Essevee telt nu zes punten en nestelt zich naast Lommel en Genk U23. Zulte komt op basis van het doelpuntensaldo wel op plaats 1 te staan.