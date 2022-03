Zulte Waregem wint tegen Eupen, Cercle zegeviert in Kortrijk

Met een schitterend hakje opende Alessandro Ciranni na elf minuten de score voor de thuisploeg, op het uur stelde Jean-Luc Dompé de zege veilig met de 2-0. Even later stond het ei zo na 3-0, maar Nurudeen kon nog met de vingertoppen bij een verre uithaal van Jelle Vossen, waardoor het leer tegen de deklat ging.

Twintig minuten voor affluiten liet Isaac Nuhu de aansluitingstreffer liggen voor de bezoekers. Na een overtreding van doelman Nurudeen op een voorzet ging de bal op de stip en Jelle Vossen nam met een rake elfmeter de laatste twijfels - als die er nog waren - weg.

Met 32 punten is Essevee nu vijftiende, met één puntje meer dan Eupen. Met nog vier wedstrijden te spelen heeft Seraing, de voorlaatste in de stand, een achterstand van negen punten op Zulte Waregem.

Cercle wint van Kortrijk

In het Jan Breydelstadion haalde Cercle Brugge het in het West-Vlaamse onderonsje met 2-0 van KV Kortrijk. Beide doelpunten vielen na rust. Dino Hotic opende na 50 minuten van op de stip de score, een welverdiende voorsprong voor de Vereniging die voor rust de kansen had opgestapeld. Een kwartier later legde Kevin Denkey de eindstand vast. Met 43 punten staat Cercle steviger op de negende plaats en houdt het de top acht in het vizier. KVK is met 37 punten twaalfde.