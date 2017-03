KVO kwam al na 20 minuten op voorsprong dankzij Dimata, maar lang heeft dat niet geduurd. Amper zes minuten later was Essevee daar al.

En zo gaat het de volle 120 minuten verder. Tot het op strafschoppen aankomt. Yassine El Ghanassy: “We wilden absoluut die beker. Maar dit is loterij, toeval. En deze keer was het in het voordeel van Zulte Waregem.”