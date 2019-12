Cercle Brugge heeft zich pas in het absolute slot gewonnen moeten geven op het veld van Standard. Het slikte in blessuretijd de 2-1.

In de 28e minuut had Selim Amallah de Rouches op voorsprong gebracht. Johanna Omolo scoorde de 1-1 een kwartier voor tijd. Maar in de 92ste minuut wist invaller Felipe Avenatti alsnog de drie punten in Luik te houden. Cercle blijft zo laatste in de stand.