Zure nederlaag voor KFC Mandel United

De spelers warmden zich gisterenavond met volle moed en vertrouwen op. Zelfs de 4-0-nederlaag van vorig weekend bij Heist en de komst van de leider werkten niet op het gemoed. Toch landde Mandel anderhalf uur later weer in de spreekwoordelijke hoek waar de klappen vallen. De tweede helft is nog maar pas op gang gefloten of Amadu Jalloh pakte zijn tweede geel.

De uitsluiting van Jalloh bleek het kantelmoment in de wedstrijd. Tot dan zette de thuisploeg een stevige voet naast die van de leider uit Luik. Maar veel en grote kansen waren er niet. Pas met de rust in zicht zorgde Mandel nog eens voor gevaar via een snelle counter. Lorthiois was het eindstation, maar zijn schot was te hoog. De stand bij de eerste helft bleef 0-0.

Zure nederlaag

Mandel weerde zich lang kranig, maar tien minuten voor affluiten moest het zich toch gewonnen geven op een voorzet vanop rechts. De ingevallen Lallemand kwam prima aangelopen en kroonde zich tot matchwinnaar.

De rood-zwarten bleven gisteren met lege handen achter na een 0-1-nederlaag tegen leider FC Luik. Een zure nederlaag voor de thuisploeg, maar wel na een bemoedigende en hoopgevende prestatie.