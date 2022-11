Zure nederlaag voor Winkel

Dramatisch, anders kun je de start van de thuisploeg niet noemen. Na tien minuten had OHL al twee keer gescoord, via Zimmerman en een vrije trap van Gilis. De 0-2 bleef tot aan de rust op het bord staan, ondanks een aantal goede kansen voor Winkel. De grootste voor Van Marcke, die maar voor het inleggen heeft, maar toch nog mist.

Amper drie minuten ver in de tweede helft bracht Felix Reuse weer een sprankeltje hoop, en hoe ! Met een omhaal zowaar. Maar die hoop werd door Breugelmans al snel weer de kop ingedrukt. In minuut 77 deed Dauchy weer de hoop oplaaien, opnieuw met een omhaal, maar zelfde verhaal : twee minuten later besliste Buksa de wedstrijd met een vierde Leuvens doelpunt.

Ook Mandel United verloor, met 1-2 van Charleroi B. En zo werd RFC Knokke de enige West-Vlaamse winnaar van de speeldag, al was dat ook maar met de hakken over de sloot. Een doelpunt van Mfumu was voldoende tegen staartploeg Rupel-Boom. Volgende week is er de derby tussen Winkel Sport en Mandel United.