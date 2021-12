Menen haalde nochtans de 1-3 nederlaag in de heenmatch op door de return in Gent met 0-3 te winnen: 16-25, 19-25 en 14-25. Maar in de daaropvolgende golden set haalden de Oost-Vlamingen het met 15-11.

Menen schakelde in de kwartfinales bekerhouder Roeselare uit. In de andere halve finale verdedigt Aalst woensdagavond een 3-1 zege tegen Haasrode Leuven. De finale van de Beker van België staat op 27 februari op de agenda in het Antwerpse Sportpaleis. Gent won de beker nog nooit.