Ze krijgt de onderscheiding omwille van haar sportieve prestaties, met als uitschieters een bronzen medaille op het WK vorig jaar en een Europese titel in 2015, allebei op de 200 meter schoolslag.

Lecluyse bereidt zich nu volop voor op het WK in Zuid-Korea, eind juli. Haar vriend en kersvers werelduurrecordhouder Victor Campenaerts was er vanmiddag niet bij in Spiere-Helkijn.