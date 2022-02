Zwevezele alleen op kop na 0-1-winst bij Westhoek

Na een goed kwartier spelen werd Dildick neergehaald in het zestienmetergebied. De penalty die erop volgde was meteen beslissend. Braem scoorde. Iets later deed zich een gelijkaardig scenario voor, voor de thuisploeg deze keer, maar daarop volgde geen penalty, tot ongenoegen van het thuispubliek. Verder in de wedstrijd kreeg Westhoek wel een penalty toegekend na hands, maar Depaepe kon de bal uit doel houden. 0-1 werd zo ook de eindstand.

Westhoek blijft onderaan hangen, Zwevezele komt alleen op kop.