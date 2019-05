Zwevezele promoveert opnieuw

In de eindronde van derde amateur heeft Zwevezele zich verzekerd van promotie. Het won met met 2-0 van Lyra Lierse Berlaar

De beslissing viel na de rust. Zwevezele speelde dominant, maar kon niet scoren. In de tweede helft komt Zwevezele opnieuw het best uit de kleedkamer. Na een hoekschop kopt Cornelis de 1-0 binnen. Yagan zet met een panenka via de stip de eindstand op de tabellen.

Promotiekoning Zwevezele stijgt opnieuw en speelt volgend jaar in de tweede amateurklasse. Lierse kan volgend jaar opnieuw proberen om de promotie af te dwingen.

Sfeerverslag

Onze reporter Bregt Vermeulen trok ook naar de titelmatch in de Velodroom van Torhout. Daar maakte hij dit sfeerverslag van de 5de promotie in 6 jaar voor Zwevezele.