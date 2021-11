Zwevezele verliest van periodekampioen Ninove

In tweede amateur zijn nog twee ploegen ongeslagen. Zowel Zwevezele als Ninove tellen 23 punten en voeren de rangschikking aan. En net vandaag, in de laatste wedstrijd van de eerste periode, moesten beide clubs het tegen mekaar opnemen.

De partij startte met een bal op de dwarsligger na een voorzetschot van de Ninoofse middenvelder Grancea. Het was het begin van een knappe en hoogstaande partij voetbal. Beide teams zetten druk, dachten offensief met veel beweging zonder bal. Ninove trakteerde de Zwevezeelse defensie continu op een pak lange ballen. Kort voor de rust viel een heel hoge slechte voorzet, iedereen verkeek er zich op, voor de voeten van Romero. De 0-1 leek een feit, maar Claeys blokte nog net voor de doellijn af. Na een heerlijke pot voetbal missen we halfweg enkel nog doelpunten

De tweede helft was nog geen 5 minuten oud als de rechtsachter van Ninove een scherpe voorzet mocht. Versturen. Ook Romero kreeg teveel vrijheid om in te koppen: 0-1. De thuisploeg reageerde via Coussement die zich op gang trok op zijn linker flank. Braem moest zich reppen om bij de voorzet nog te kunnen. Zwevezele kreeg het moeilijker om de vrije man te vinden bij het uitvoetballen en mocht zijn doelman Carré danken. Hij riskeerde lijf en leden om de 0-2 te voorkomen. Met nog een kwartier te gaan nam Dewaegemaker goed aan. Nu is het de ninoofse doelman die met een cruciale redding de gelijkmaker voorkwam.

2 minuten later gaat diezelfde Dewaegemaker neer in de zestien, goed voor een strafschop; Braem achter de bal. Laag in de hoek en 1-1 en Zwevezele opnieuw periodekampioen. Maar ook Ninove had zijn deel in de kwaliteit op het veld. Carré moest languit op een gevaarlijk schot uit de tweede lijn. Vijf minuten voor affluiten mocht Ninove een voorzet afleggen met het hoofd, en Bael benutte die kans wel: 1-2. Ninove is nu periodekampioen.