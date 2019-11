Zwevezele wint na flauwe partij van Merelbeke

KSKV Zwevezele promoveerde vorig seizoen via de eindronde, Merelbeke was de kampioen uit diezelfde reeks al doet Zwevezele het dit jaar wel beduidend beter. De ploeg van speler-trainer Hans Cornelis, ex-Cercle- en Club Brugge, staat op amper 3 puntjes van de top 5, Merelbeke is de 13de in de stand. Bij de start van de wedstrijd werd die orde in elk geval gerespecteerd: al na een kwartier spelen, knikte De Rock de 1-0 binnen. De assist kwam op naam van ploegmaat Yagan. Ondanks enkele goede kansen stond het bij de rust nog steeds 1-0. Ook in de tweede helft kwamen beide ploegen niet meer aan scoren toe. 1-0 is de eindstand na een flauwe partij.