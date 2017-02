Zwevezele zet stap naar titel in 1e provinciale

SK Zwevezele heeft zondagmiddag een belangrijke stap naar de titel gezet in eerste provinciale. Het won met een zuinige 0-1 bij Eernegem terwijl concurrent Wingene met 1-2 verloor van RC Lauwe. Met nog zes wedstrijden te gaan is het verschil 5 punten.

Zwevezele heeft het aanvankelijk moeilijk om op het hobbelige veld in z’n ritme te komen. Maar wanneer een lang uitgesponnen één-twee Jan Verhelst afzondert twijfet de spits niet. Met enige meeval wordt het 0-1. Een matige eerste helft brengt verder enkel nog een knappe individuele actie van linksachter Cool voor Zwevezele en een 100 procent kans op de gelijkmaker van Sam Ingelaere, maar die schiet te overhaastig en onbesuisd over.

In de 2e helft zien we een moedig Eernegem en een beter combinerend Zwevezele. De bezoekers kunnen stilaan aanspraak maken op een tweede goal maar doelman Vergracht houdt met twee knappe tussenkomsten zijn ploeg in de wedstrijd. Verhelst komt nog het dichtst bij de 0-2, maar zijn bal hobbelt langs de lege kooi. Het blijft dus bij die zuinige maar verdiende 0-1 zege.